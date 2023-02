Ianis Hagi, după un an de pauză cauzată de o accidentare: ”Îmi înțeleg fotbalul mai mult acum”

Internaționalul român Ianis Hagi (24 de ani), legitimat la Glasgow Rnagers, a revenit la începutul lui 2023 în tricoul echipei scoțiene după un an de pauză cauzată de o accidentare gravă.

"Mă simt bine. Pentru mine, fiecare zi în care mă simt sănătos e una în care mă simt fericit. A fost un an greu. Încă sunt în proces de a reveni la ceea ce eram înainte. Acum, doar acumulez minute, sper să fie din ce în ce mai multe pe măsură ce jocurile se adună. Să rămân sănătos pe durata întregii săptămâni e obiectivul meu acum”, a spus Ianis Hagi, potrivit site-ului oficial al lui Rangers..

”Fiind accidentat, nu am putut să-mi îmbunătățesc nivelul fotbalistic, așa că am încercat să mă perfecționez în diferite aspecte în afara fotbalului. Am încercat să înțeleg jocul dintr-un alt aspect, dintr-un alt unghi, să înțeleg lucrurile spre care privește un antrenor atunci când vine vorba de tactică.

Îmi înțeleg fotbalul mai mult acum. Am încercat să analizez unde mă potrivesc și cum să-mi maximizez calitățile, sunt înțeleg cine sunt ca jucător. Sunt cu un pas în față”, a completat fiul lui Gică Hagi.

