Ianis Hagi, cuvinte mari pe rețelele sociale: Am visat momentul ăsta de când am dat prima oară cu piciorul într-o minge

Ianis Hagi a notat, duminică, în social media, la aproape o zi după calificarea la Campionatul European, că pentru el este un vis împlinit.

“Am visat momentul ăsta de când am dat prima oară cu piciorul într-o minge. Am ştiut că, dacă voi ajunge fotbalist, cea mai mare mândrie ar fi să îmbrac tricoul naţionalei, iar cea mai mare bucurie - să reprezint România la un turneu final. Acum 5 ani am primit această responsabilitate şi am îmbrăcat tricoul României pentru prima dată, iar astăzi sunt calificat cu echipa naţională la Campionatul European. Realitatea bate visul. Le mulţumim celor care au crezut în noi şi generaţiilor anterioare care ne-au arătat drumul spre astfel de performanţe. Ne întâlnim marţi pe Arena Naţională, apoi ne vedem în Germania. Mergem la Euro, România!”, a notat Ianis Hagi pe Instagram.

Echipa naţională a României a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, reprezentativa Israelului şi s-a calificat la turneul final al Euro 2024.

