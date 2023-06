Ianis Hagi, prima acțiune la națională cu Edi Iordănescu: "Sunt mândru că am revenit"

Ianis Hagi a declarat, într-un interviu pentru FRF TV, că este mândru că a revenit la echipa naţională şi că o campanie de calificare încununată cu succes ar însemna “o mândrie extraordinară”.

“Sunt mândru că am revenit. Mă simt foarte bine. Mental, fizic sunt pregătit pentru orice situaţie şi să dau sută la sută pentru echipa naţională. Mi-a fost dor de sentimentul de responsabilitate pe care îl am când mă aflu la lotul naţional, dar mă simt pregătit să dau totul. Avem toţi acelaşi obiectiv, am găsit un grup unit, dornic şi motivat să facă performanţă!

Avem două victorii ne vom bate acolo sus, dar nu cred că e corect să vorbim dinainte. Trebuie să ne pregătim bine.

O campanie încununată cu succes la seniori ar însemna o mândrie extraordinară. Ştiu sentimentul, nu se compară cu nicio victorie la nicio echipă de club. E o senzaţie unică, aşa că vreau să o trăiesc cât mai repede”, a spus Ianis Hagi.

Mijlocaşul în vârstă de 24 de ani s-a întors la lotul echipei naţionale după o pauză de un an şi 9 luni. Ultima sa prezenţă în tricolor a fost în noiembrie 2021, în meciul Liechtenstein – România 0-2.

Naţionala României întâlneşte vineri Kosovo, la Pristina, şi luni Elveţia, la Lucerna, în preliminarile Euro 2024.

