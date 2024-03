Ianis Hagi a jucat în ambele meciuri amicale ale echipei naționale, dar nu a fost titular nici cu Irlanda de Nord, nici contra Columbiei, prezența sa la Euro 2024 fiind pusă sub semnul îndoielii.

Acest lucru l-a deranjat pe Gică Hagi care a intrat în direct la televizor și s-a luat de Edi Iordănescu.

„Să o spun şi pe asta! Nu voiam să o spun, dar acum o spun. Din jucătorii care au jucat mai puțin, el a fost singurul care nu a jucat titular. E singurul care n-a jucat titular. Jucătorul decisiv din 2023. E o temă și asta, e de reflectat”, a spus Gică Hagi, la Digi Sport.

Ianis a reușit să înscrie contra Columbiei, dând semnalul revenirii echipei naționale care era condusă în acel moment cu 3-0. El nu este titular nici la Alaves, drept pentru care selecționerul l-a avertizat că ar putea rata EURO 2024.

Într-o declarație pe această temă, Ianis Hagi a dezvăluit ce va face în sezonul următor.

”Sunt bine, dar clar îmi doresc să joc mai mult, să fiu minut de minut pe teren. Sunt situaţii în cariera de fotbalist când trebuie să ai răbdare, când ai şansa să o arăţi. Iar apoi vom vedea până la vară ce se va întâmpla.

La vară, cum a spus şi tata, mai am contract un an cu Rangers, mă întorc acolo. Mai am şi Campionatul European”, a declarat Ianis Hagi, conform As.ro.

