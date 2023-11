Regele și Prințul, după 16 ani! Poza de care și-a amintit Ianis Hagi după ce a dus România la Euro 2024 FOTO

Ianis Hagi, atacantul echipei naţionale a României, este fericit pentru calificarea la Euro 2024 şi crede că naţionala tricoloră a ajuns pe merit la turneul final din Germania.

„Am reuşit să ne calificăm în nouă meciuri, ceea ce e foarte bine! Suntem fericiţi! Am demonstrat că am fost pregătiţi. Golul lor nu a schimbat multe. Ştiam că trebuie să fim echilibraţi.

Am gestionat bine momentele şi le-am adaptat la situaţii, aşa cum am făcut-o în toată campania. Ne-am continuat planul şi a venit şi golul nostru. Nici nu mai ştiu cum a ajuns mingea la mine la golul doi. Era la un moment dat la Răzvan, după a sărit la mine şi am întors-o la colţul scurt. S-a simţit calificarea după acel gol.

[coincidenţa cu victoria de la Cardiff, în 1993] Nu cred în coincidenţe ci în destin. Îţi faci destinul de mic copil, prin muncă. Domnul Iordănescu este un muncitor, eu sunt un muncitor. Noi, la tineret, am avut mentalitatea să jucăm de la egal la egal cu orice echipă, şi am făcut asta şi acum. Ne-am calificat şi suntem pe merit la Euro. România a fost pregătită de la primul meci şi s-a văzut asta.

Rămâne să jucăm pe Arena Naţională cu un stadion plin, încercăm să-i facem fericiţi pe suporteri. Să terminăm pe primul loc ar fi un avantaj pentru toată ţara, asta ne Rămâne să jucăm pe Arena Naţională cu un stadion plin, la următorul meci. Ştim că i-am făcut fericiţi pe suporteri în seara asta”, a declarat Ianis Hagi.

Ads

Echipa naţională a României a învins sîmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, echipa naţională a Israelului şi s-a calificat la turneul final al Euro 2024.

Pe Instagram, Ianis Hagi a postat o fotografie sugestivă din copilăria sa, atunci când s-a antrenat pe stadionul Steaua, în 2007, alături de tatăl său, mult mai celebrul Gică Hagi, supranumit ”Regele” fotbalului românesc.

Ads