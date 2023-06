Ianis Hagi a fost rezervă în Kosovo: ”Vreau să joc, asta e clar”. Ce spune despre meciul din Elveția

Ianis Hagi a declarat, vineri seară, după meciul cu Kosovo, scor 0-0, că se bucură că a jucat şi că tricolorii vorr trei puncte în următoarea confruntare, cu Elveţia. Mijlocașul a fost introdus în joc în minutul 86.

“Sunt mândru de ce am realizat, că am reuşit să intru din nou în circuitul naţionalei. Sunt bucuros că am jucat şi acum sunt pregătit pentru următorul meci. La echipa naţională nu îţi garantează nimeni că terenul e perfect, trebuie să te adaptezi. Contează tactica, mai ales la nivelul ăsta.

Doar nu mergem acolo să ne prezentăm să ce... Vrem trei puncte în Elveţia. Vreau să joc, asta e clar. Îmi doresc să câştigăm”, a spus Ianis Hagi.

Echipa naţională a României a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 0-0, cu selecţionata din Kosovo, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Luni, naţionala va întâlni Elveţia, în deplasare, de la ora 21.45.

