Ianis Hagi: "Visul meu cel mai mare e să îmi iasă freza asta" Și-a adus frizerul din România

Ianis Hagi nu mai joacă la Deportivo Alaves, primind tot mai puține minute de la antrenorul Luis Garcia.

Fotbalistul român pare că a pierdut încrederea antrenorului, însă nu renunță și speră că îi va veni din nou rândul.

Între timp, Ianis a primit vizita unui frizer român, care a avut misiunea să realizeze tunsoarea la care Hagi visează de doi ani.

Ianis a declarat, în timp ce era tuns:

"Am fost obișnuit de mic copil să fiu plecat. M-am născut în Turcia, apoi m-am întorc în România, iar am plecat în Turcia. Sunt obișnuit. Cum am zis mereu, nu contează cât ai de acasă, atât timp când îți găsești rostul în viață. Eu mi l-am găsit, asta e pasiunea mea.

Asta îmi place, pentru asta mă trezesc zi de zi. Îți e ușor să te trezești la orice oră, să te antrenezi de trei ori pe zi, îți e ușor să faci orice. Pentru că e pasiunea ta și nu o simți ca pe un sacrificiu, sau să zici: 'Băi, sunt plecat de atât timp de acasă, aș vrea să mă întorc, îmi e dor'.

Visul meu cel mai mare e să-mi iasă freza asta, că mă chinui de doi ani la ea. Numai eu să joc sub presiune? O iau pas cu pas, am avut obiectiv să mă calific la EURO, mi-am îndeplinit obiectivul să joc în Spania. Nu stau să mă uit în viitor. Toate vin la rândul lor, toate vin când trebuie. Ideea să profiți de fiecare secundă, să trăiești în prezent, să accepți procesul.

Nu e satisfăcător când ridici trofeul, ăla trece într-o secundă. Experiența până atunci te face să fii fericit și bucuros. Fotbalul din Spania e bun, e fix cum îmi imaginam. E și campionatul meu preferat, l-am urmărit intens”, a declarat Ianis Hagi, în dialog cu frizerul său, pe TikTok.

