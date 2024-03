Unde va juca Ianis Hagi după experiența eșuată de la Alaves

Fără gol marcat în campionatul spaniol și cu tot mai puține minute jucate la Alaves, Ianis Hagi se îndreaptă spre finalul experienței în la Liga.

Ianis Hagi nu a reușit să se impună la Alaves. El a marcat două goluri în Cupa Spaniei într-un meci cu o echipă de amatori, dar a dezamăgit în campionat și, treptat, a primit tot mai puține minute de la antrenorul Luis Garcia Plaza.

Gică Hagi a dezvăluit că Ianis se va întoarce la Glasgow Rangers.

„Ianis la echipa naţională s-a descurcat foarte bine! Nu bine, ci extraordinar de bine, a fost decisiv! La club a venit după o accidentare. El a demonstrat pe teren pentru naţională că se simte foarte bine. Îi place grupul în care este. În ceea ce priveşte echipa de club, trebuie o perioadă de adaptare la un fotbal de elită, cel spaniol. Nu prea a jucat în campionat, dar a apărut în meciuri din Cupa Spaniei.

Poate fi mult mai bine, sperăm să se schimbe lucrurile astea, dar el a apărut într-un campionat destul de greu şi nou pentru el. Nu uitaţi că vine după o accidentare de un an. Deci nu putem vedea acum forma cea mai mare a lui Ianis, dar la anul îl vom vedea în cea mai bună formă.

El are contract cu Rangers în continuare, el e doar împrumutat la Alaves, nu uitaţi! Deci are contract cu Rangers, asta e sigur! Am citit că nu ar fi dorit nici de Rangers, ceea ce e fals!”, a declarat Gică Hagi la Orange Sport.

Ads