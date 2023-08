Varianta "bombă" la care lucrează Gică Hagi: ce plan are "Regele" în legătură cu Ianis

Ianis Hagi a prins foarte puține minute în acest sezon, iar jucătorul român și-a exprimat public nemulțumirea în legătură cu timpul petrecut pe teren.

Ianis Hagi a evoluat 37 de minute în cinci meciuri. A fost de trei ori rezervă neutilizată, iar în ultima partidă, cea cu Morton, a primit 34 de minute din partea managerului Michael Beale. A fost meciul în care Hagi a evoluat cel mai mult.

„Managerul Beale și-a construit propriul Rangers și acesta nu pare să-l includă pe Ianis Hagi. Nu este jucătorul lui Michael Beale. A fost adus de Steven Gerrard. Iar Beale a înlocuit aproape întreaga echipă care a jucat anterior pentru Giovanni van Bronckhorst sau Gerrard. Nu-l privește pe Hagi ca pe omul său, nu se potrivește deloc profilului dorit de el și nici nu-l place prea mult”, au scris cei de la Ibrox Noise.

Ce a declarat Ianis

„Orice fotbalist își dorește să joace. Cu siguranță sunt dezamăgit de această situație, dar îi respect deciziile antrenorului. Asta nu înseamnă că sunt de acord cu ele, dar le respect, el este antrenorul echipei.

Eu sunt un simplu jucător, iubesc fotbalul. Mă antrenez zilnic la sută la sută. M-am întors după o accidentare care m-a ținut un an departe de fotbal. Ei mă cunosc, îmi știu istoria la acest club. Vreau doar să joc”, a declarat Ianis Hagi, potrivit publicației Scotsman.com.

Farul, varianta bombă pentru Ianis

Prin declarația acordată, Ianis și-a deschis ușa spre o despărțire de Glasgow, Hagi junior fiind pregătit să își încerce norocul la o altă echipă. În cazul în care nu se concretizează nicio variantă de transfer sau de împrumut, Gică Hagi e pregătit să îi întindă o nouă mână de ajutor lui Ianis. "Regele" e dispus să îl răscumpere pe Ianis, așa cum a făcut cu Fiorentina sau să îl împrumute pe un an, pentru a-l ajuta să reintre în ritm. "Veți avea parte de surprize la Farul", a declarat recent Gică Popescu, având în minte și o posibilă revenire a lui Ianis.

Craioveanu: Aș căuta o echipă la care să mă simt din nou fotbalist

Ianis Hagi e sfătuit să plece de la Glasgow, dacă nu e în grațiile antrenorului.

„Aș pleca în locul lui. E tânăr, are tot viitorul în față. Eu aș căuta o echipă la care să mă simt din nou fotbalist. Acolo nu joacă. Nu mai are vârsta să stea pe bancă. Eu am avut această problemă la Real Sociedad și am plecat. Asta cred că trebuie să facă Ianis”, a spus Gică Craioveanu, conform Digi Sport.

