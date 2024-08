Ianis Hagi, trimis la echipa a doua a lui Glasgow Rangers și schimbat la pauză

Internaționalul român a fost trimis la echipa a doua a lui Glasgow Rangers, care a jucat o partidă amicală la baza de antrenament. Prima echipă are meci în această seară cu Dinamo Kiev.

Ianis Hagi nu este în lotul lui Glasgow Rangers, care va juca în această seară cu Dinamo Kiev în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

Internaționalul român a fost trimis la echipa a doua a lui Glasgow Rangers, care a jucat o partidă amicală la baza de antrenament împotriva celor de la Middlesbrough.

Rangers B a câștigat cu 4-3 meciul. Ianis Hagi a fost schimbat la pauză, după ce a reușit o pasă de gol în prima repriză.

Au fost primele minute jucate de Ianis după Campionatul European de fotbal.

3' What a finish from Findlay Curtis

Great play from Ianis Hagi to create space and find Findlay Curtis. Curtis's strike from within the box goes beyond the keeper.

A great start at the Training Centre.

Rangers 1 - 0 Middlesbrough pic.twitter.com/02tdKmLN6R