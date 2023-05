Ce mesaj i-a trimis Ianis Hagi tatălui său, după ce a câștigat un nou titul de campion

Farul este noua campioană a României, după un an fantastic, în care a dominat competiția internă de fotbal.

Echipa lui Hagi s-a impus aseară cu 3-2 în fața FCSB-ului, revenind de la 0-2, și a luat titlul, declanșând o bucurie fără margini la Constanța și nu numai acolo.

Printre cei care au urmărit cu sufletul la gură finalul meciului a fost și Ianis Hagi, care ieri a marcat pentru rangers după o pauză de 500 de zile.

”What a fantastic achievement, well done Farul Constanța, well done Dad!!! 💙🙏🏼

#Champs 🏆Ce realizare fantastică, bravo Farul Constanța, bravo tată!!! 💙🙏🏼

#Campioni 🏆”, a transmis el la sfârșitul meciului.