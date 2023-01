Ce a făcut Ianis Hagi la revenirea pe teren, după un an de zile VIDEO

Ianis Hagi a revenit pe teren sâmbătă, în partida dintre Glasgow Rangers şi St Johnstone, la mai bine de un an de la ultimul meci disputat.

Ianis Hagi a intrat în minutul 73 al meciului disputat sâmbătă, pe teren propriu de Glasgow Rangers împotriva formaţiei de pe locul 8 în campionat, St Johnstone.

Hagi a primit un cartonaş galben în minutul 79.

Rangers s-a impus cu 2-0, prin golurile marcate de James Tavernier 15 şi Glen Kamara 57.

Ianis Hagi comes on for his first Rangers appearance in over a year at Ibrox pic.twitter.com/foCG7jLzMu