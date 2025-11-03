S-a încheiat derby-ul românilor din Turcia, cu Ianis Hagi pe teren

Autor: Teodor Serban
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 21:13
531 citiri
S-a încheiat derby-ul românilor din Turcia, cu Ianis Hagi pe teren
Ianis Hagi FOTO X @FootRoumain

Alanyaspor a jucat pe teren propriu cu Gaziantep, luni, în cadrul etapei cu numărul 11 din prima ligă a Turciei, într-un derby al fotbaliștilor români.

Meciul Alanyaspor - Gaziantep s-a terminat la egalitate, 0-0.

La gazde Ianis Hagi și Umit Akdag (internațional U21 al României) au fost titulari, primul fiind schimbat în minutul 83. În schimb, la Gaziantep, Alexandru Maxim a fost înlocuit în minutul 90+1, iar Deian Sorescu a fost rezervă neutilizată.

Ianis Hagi a bifat până acum 6 meciuri în campionatul Turciei, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă pentru Alanyaspor.

În clasament, Alanyaspor e pe locul 9, cu 14 puncte, iar Gaziantep e pe 6, cu 18 puncte.

