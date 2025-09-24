E iureș la echipa lui Ianis Hagi, după primul meci ca titular al românului: ”Ce-i asta, frate? Niște nesimțiți!”

24 Septembrie 2025
Ianis Hagi FOTO X @FootRoumain

Internaționalul român Ianis Hagi (26 de ani) a fost prima dată titular pentru Alanyaspor, în meciul cu Istanbul Bașakșehir, scor 1-1, din etapa a șasea a campionatului Turciei.

Ianis Hagi s-a aflat pe teren timp de 66 de minute, fiind înlocuit după ce a primit un cartonaș galben. Românul a avut o evoluție apreciată de presa din Turcia, care i-a acordat cea mai mare notă de la Alanyaspor, 7,5.

Pentru echipa lui Ianis Hagi urmează un meci special, vineri, acasă, cu Galatasaray. Alanyaspor a pierdut ultimele 7 meciuri directe în fața campioanei Turciei, astfel că fanii rivalelor Fenerbahce și Beșiktaș acuză jocuri de culise.

„Am jucat cu Besiktas. Apoi am jucat cu Fenerbahce. Acum vom juca împotriva lui Galatasaray. De nicăieri apar niște nesimțiți, oameni imorali și fără valoare care spun că vom da meciul lui Galatasaray.

Ce-i asta, frate? Nu iau în seamă astfel de declarații. Noi ne vedem doar de treaba noastră. Să obținem puncte de la marile echipe este obiectivul nostru primordial. Nu ne privește pe noi cine va câștiga campionatul”, a reacționat președintele lui Alanyaspor, Hasan Cavusoglu.

