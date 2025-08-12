Cazul Ianis Hagi: echipa care a încheiat negocierile cu fotbalistul român

La mai bine de două luni de la despărțirea de Glasgow Rangers, Ianis Hagi este într-o situație ingrată.

Fotbalistul român stă pe tușă în așteptarea ofertei perfecte, însă aceasta întârzie să apară. Se pare că ușile lui Ianis Hagi s-au închis și la Legia Varșovia, echipa antrenată de Edward Iordănescu.

”E la un nivel financiar atât de ridicat încât Legia nu are nicio șansă”, au scris polonezii de la Goal, care menționează că negocierile s-au sistat.

Pentru că vine liber de contract, Ianis Hagi ar fi cerut o sumă mare la semnătură, de aproximativ 1 milion de euro.

Pentru fotbalistul român, porțile Vestului par închise, din moment ce marile campionate stau să înceapă și echipele și-au format loturile.

Ca ultimă variantă, Ianis are opțiunea de a evolua în România, unde este dorit de Universitatea Craiova și de FCSB. Până acolo, românului i-ar surâde și o ofertă din țările arabe, din considerente financiare.

