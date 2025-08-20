Mutarea care îi poate relansa cariera lui Ianis Hagi! E dorit de o echipă titrată

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 20 August 2025, ora 09:23
105 citiri
Mutarea care îi poate relansa cariera lui Ianis Hagi! E dorit de o echipă titrată
După despărțirea de Rangers în vara lui 2025, Ianis Hagi (26 de ani) nu a semnat cu niciun club, însă se află în plină negociere cu o echipă cu un palmares bogat.

După o perioadă de incertitudine care a urmat despărțirii de Rangers, Ianis Hagi pare tot mai aproape de o destinație neașteptată, dar extrem de promițătoare: Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului. Clubul din Orientul Mijlociu a intrat puternic pe fir și negocierile dintre cele două părți sunt deja într-un stadiu avansat.

Conform IAmSport, Maccabi i-a propus lui Hagi un contract atractiv din punct de vedere financiar, care include un salariu anual de aproximativ 500.000 de euro, dar și o primă de instalare consistentă, cuprinsă între 1 și 2 milioane de euro. În total, veniturile lui Ianis în primul an ar putea depăși 2,5 milioane de euro, ceea ce face ca oferta să fie una dintre cele mai competitive din cariera sa de până acum.

Decizia jucătorului nu se bazează însă exclusiv pe aspectul financiar. Maccabi este o echipă cu ambiții europene clare: clubul s-a calificat în play-off-ul Europa League și are deja asigurată participarea în grupele Conference League. Pentru Ianis, aceasta ar putea fi o ocazie excelentă de a reveni în circuitul fotbalului european de nivel înalt și de a-și redobândi locul în echipa națională.

Maccabi are 26 de titluri de campioană în palmares, nenumărate cupe interne și participări în grupele cupelor europene.

