Mesajul lui Ianis Hagi pentru fanii naționalei: ”România, va urma”

Ianis Hagi a notat, miercuri seară, într-un mesaj către suporterii echipei naţionale, că tricolorii şi fanii au crezut, au luptat şi au visat împreună la Euro 2024.

“Am cântat imnul cu zeci de mii de români alături, simţindu-ne ca acasă. Am văzut venind spre noi valuri de energie pozitivă colorată în galben. Am simţit speranţa la fiecare pas şi ne-am îndrăgostit de sentimentul ăsta. Am crezut, am luptat, am câştigat şi am visat împreună. Vă mulţumim! România, va urma”, a notat Hagi pe Facebook.

Reprezentativa tricoloră, “Generaţia de Suflet” a fotbalului românesc, s-a oprit, marţi seară, în optimile de finală ale Campionatului European, fiind învinsă cu scorul de 3-0 de Ţările de Jos, la Munchen. Naţionala a ajuns în optimi după ce a câştigat grupa E.

