Ianis Hagi are un nou antrenor, o legendă a clubului

Glasgow Rangers l-a demis duminică seară pe managerul Philippe Clement, cu mai puţin de două săptămâni înainte de dubla manşă cu Fenerbahçe, din optimile Ligii Europa. La Rangers este legitimat şi Ianis Hagi.

„Clubul ar dori să transmită sincere mulţumiri lui Philippe pentru munca sa grea şi dedicarea în timpul mandatului său. Clubul va oferi o actualizare a situaţiei în timp util ”, a anunţat Rangers pe X.

Luni, Glasgow Rangers a anunțat și nummele noului antrenor, o legendă a grupării scoțiene, Barry Ferguson (47 de ani).

”Rangers poate anunța astăzi că membrul Hall of Fame și fostul căpitan al clubului, Barry Ferguson, va deveni antrenor principal al primei noastre echipe până la sfârșitul sezonului.

Ferguson, care a câștigat cinci titluri de campion, cinci Cupe ale Scoției și cinci Cupe ale Ligii în două perioade la Ibrox, va fi însoțit de antrenorii Issame Charai, Neil McCann, Billy Dodds și Allan McGregor”, este anunțul postat pe site-ul oficial.

Barry Ferguson has been appointed interim Rangers manager following Philippe Clement's departure, with Neil McCann, Billy Dodds and Allan McGregor assisting the former club captain.#BBCFootball pic.twitter.com/qZXLuhCROg