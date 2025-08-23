Ce nume au ales Ianis și Elena Hagi pentru băiatul lor. S-a deslușit "marele mister"

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 23 August 2025, ora 10:45
746 citiri
Ce nume au ales Ianis și Elena Hagi pentru băiatul lor. S-a deslușit "marele mister"
Ianis Hagi și soția Elena FOTO Instagram Elena Hagi

Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, a devenit tată, miercuri, soția sa Elena dând naștere unui băiețel.

Elena Hagi a dat naștere unui băiețel de nota 10 la Spitalul Clinic Sanador.

Dacă până acum numele băiatului a fost păstrat secret, jurnalistul Decebal Rădulescu a dezvăluit că pe copil îl va chema Georgios.

Numele Georgios are origine greacă și este forma grecească a numelui Gheorghe, fiind practic un semn de recunoaștere pentru tatăl lui Ianis.

Ianis și Elena Hagi sunt căsătoriți din data de 14 iulie 2024. În 14 iulie 2025, fotbalistul a postat pe Instagram un filmuleț cu mesajul: “14 iulie 2024. În urmă cu un an m-am căsătorit cu iubirea vieții mele, pentru totdeauna”.

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a cerut-o pe Elena în căsătorie în iunie 2023, la Paris.

Pentru Gheorghe Hagi băiețelul născut miercuri este primul nepot. Fiica fostului fotbalist, Kira (29 de ani), s-a căsătorit la 29 iunie cu Thomas Ferfelis, care are tot 29 de ani.

