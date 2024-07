Cât a fost darul la nunta lui Ianis Hagi: ”Să nu fie problemă de impozit”

Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi şi component al Generaţiei de Suflet a fotbalului românesc, s-a căsătorit religios cu Elena Tănase, duminică, 14 iulie, la Biserica Sfântul Visarion din Capitală.

Ianis şi Elena i-au ales ca naşi pe Naciadis Costel si Andreea, un cuplu de afacerişti din Constanţa, Costel fiind fiul lui Tănase Naciadis, naşul lui Gică Hagi.

Cei doi s-au cununat civil în ziua de Crăciun anul trecut, eveniment la care au participat 400 de invitaţi.

Petrecerea de nuntă a avut loc la Palatul Ştirbey, din Buftea. Sutele de invitaţi s-au delectat în ritmurile muzicii machedoneşti a trupei Pindu, dar şi pe muzica Corneliei Rednic, a lui Smiley şi a unei formaţii din Grecia.

La eveniment a participat și realizatorul de televiziune Iancu Guda, care a oferit detalii, inclusiv despre darul de nuntă.

"Nu pot să spun și să fiu indiscret, dar știu că sunt costuri totale calculat per persoană foarte mari. Pe majoritatea celor de acolo îi știu și aveau o situație financiară foarte bună, dar nu toată lumea își permitea să acopere nu doar meniul, organizarea și formația. Nu e vina, responsabilitatea invitatului că ai făcut tu o nuntă care te costă mai mult de 500 de euro de persoană.

Cum am gândit-o eu? Familia Hagi a venit la noi, ne-a bucurat cu un dar important, iar noi am răspuns în oglindă. În familie și între prieteni nu se face profit, deci cât am luat am dat, ca să nu fie problemă de impozit. Deci, am ieșit pe zero.", a declarat Iancu Guda, la Digi FM, conform Digisport.ro.

