Presa franceză ne elogiază: ”Românii sunt capabili de surpriză și au făcut deja senzație”

Cu o săptămână înainte de primul meci al României, francezii de la RCM Sports au analizat grupa ”Tricolorilor”.

Pe lângă faptul că presa din Haxagon consideră că Belgia are prima șansă, aceasta este de părere că Ianis Hagi & Co. poate să producă surpriza la EURO. În plus, fotbalistul de la Rangers a fost scos în evidență de francezi.

”Dacă surpriza acestui EURO ar veni de la România? Românii sunt capabili de surpriză și au făcut deja senzație, terminând campania de calificări pe primul loc, în fața Elveției. În 2016, tricolorii aproape au surprins Franța în meciul de deschidere a europeanului, terminat cu victoria les blues.

Înainte de a lua în calcul calificarea, românii vor aborda această ediție din 2024 cu ambiția de a câștiga un prim meci la Campionatul European din 2000, după o victorie împotriva Angliei (3-2).

De remarcat că România îl va avea la acest Euro pe un anume Ianis Hagi, mijlocaș la Alaves și fiul lui Gheorghe Hagi”, notează publicația franceză.