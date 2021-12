Radiografia tristă a fotbalului românesc în 2021. Eșecurile dureroase ale echipelor naționale și dezastrul din cupele europene RETROSPECTIVĂ

Anul 2021 în fotbalul românesc a fost marcat de eşecul primei reprezentative din calificările pentru CM 2022 din Qatar, aceasta fiind a şasea ediţie consecutivă a Cupei Mondiale la care România nu participă după Coreea de Sud/Japonia 2002, Germania 2006, Africa de Sud 2010, Brazilia 2014 şi Rusia 2018.

Condusă de selecţionerul Mirel Rădoi, echipa naţională a făcut parte din Grupa J a preliminariilor CM 2022 alături de selecţionatele Germaniei, Macedoniei de Nord, Armeniei, Islandei şi Liechtensteinului. În cele zece partide disputate, România a înregistrat 5 victorii (3-2 cu Macedonia de Nord acasă, 2-0 cu Islanda în deplasare, 2-0 cu Liechtenstein acasă, 1-0 cu Armenia acasă şi 2-0 cu Liechtenstein în deplasare), 2 egaluri (0-0 cu Macedonia de Nord în deplasare şi 0-0 cu Islanda acasă) şi 3 înfrângeri (0-1 cu Germania acasă, 2-3 cu Armenia în deplasare şi 1-2 cu Germania în deplasare).

În cele 10 meciuri, România a acumulat 17 puncte, insuficiente pentru a ocupa locul 2, cel care asigura prezenţa la barajul de calificare. În ierarhia finală a grupei J, Germania s-a aflat pe primul loc (27 puncte), urmată de Macedonia de Nord (18 p), România (17 p), Armenia (12 p), Islanda (9 p) şi Liechtenstein (1 p).

La finalul preliminariilor, selecţionerul Mirel Rădoi şi-a asumat eşecul şi a renunţat la conducerea primei reprezentative.

"Din punctul meu de vedere această campanie este un eşec pentru că nu am reuşit să terminăm pe unul din primele două locuri. Este ultima mea conferinţă de presă ca selecţioner. Am luat o decizie normală dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri, aşa cum îşi asumă un selecţioner. Ăsta este cel mai bun lucru pe care îl pot face în acest moment, de a nu mai continua cu un nou contract cu FRF. Deci nu există o demisie, contractul meu se încheie la sfârşitul acestei luni, dar, din punctul meu de vedere am luat decizia finală de a nu mai continua", a declarat Rădoi la 14 noiembrie, în conferinţa de presă de după ultimul meci din grupă, victoria cu 2-0 cu Liechtensteinul.

Rădoi (40 de ani) preluase funcţia de selecţioner al primei reprezentative a României la 26 noiembrie 2019, post rămas vacant după plecarea lui Cosmin Contra. În momentul de faţă, conducerea Federaţiei Române de Fotbal încearcă să găsească un nou selecţioner. Până acum au fost ofertaţi trei antrenori, Gheorghe Hagi (Farul Constanţa), Răzvan Lucescu (PAOK Salonic) şi Dan Petrescu (CFR Cluj), dar toţi au refuzat din diferite motive.

În 2021, România a găzduit în premieră primele sale partide din cadrul unui Campionat European de fotbal. Pentru suporterii români EURO 2020 a fost însă un eveniment umbrit de faptul că prima reprezentativă ratase calificarea în anul precedent. De altfel, dintre cele 11 ţări gazdă ale competiţiei, doar România şi Azerbaidjan nu au reuşit să se califice la EURO 2020.

Arena Naţională din Bucureşti a fost gazda a patru meciuri din cadrul Campionatului European pe Arena Naţională din Capitală: Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, scor 3-1), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, scor 2-1), Ucraina - Austria (21 iunie, scor 0-1), toate în Grupa C, precum şi partida din optimile de finală Franţa - Elveţia (28 iunie, scor 3-3 şi 4-5 la loviturile de departajare).

Realizările fotbalului românesc la nivel de echipă naţională au fost legate în 2021 de selecţionata olimpică şi de reprezentativa Under-21.

România U23 a participat în vara acestui an la Jocurile Olimpice după o pauză de 57 de ani, calificarea fiind obţinută în urma prestaţiei echipei naţionale Under-21 la Campionatul European de tineret din 2019, când a ajuns în semifinale.

Din păcate, parcursul selecţionatei olimpice a fost afectat de faptul că mulţi dintre jucătorii eligibili nu au putut participa după ce cluburile lor au refuzat să-i lase joace la competiţia supremă. România a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. În cele trei partide disputate în cadrul Grupei B, România a învins Honduras cu 1-0, a fost întrecută de Coreea de Sud cu 4-0 şi a remizat cu Noua Zeelandă, scor 0-0. Selecţionata condusă la JO de Mirel Rădoi a încheiat pe locul al treilea în grupă, la egalitate cu Noua Zeelandă, dar având un golaveraj mai slab.

Selecţionata Under-21 a României a participat în acest an pentru a doua oară consecutiv la turneul final al Campionatului European de tineret, desfăşurat în Ungaria şi Slovenia. Avându-l la conducere pe selecţionerul Adrian Mutu, România U21 a încheiat Grupa A fără înfrângere, dar cu toate acestea nu a reuşit calificarea în sferturile de finală. Naţionala de tineret a încheiat pe locul 3 în clasamentul grupei după 0-0 cu Germania, vicecampioana europeană, 1-1 cu Olanda şi 2-1 cu Ungaria. După turneul final, selecţionerul Adrian Mutu nu şi-a mai prelungit contractul cu FRF, preferând să preia conducerea echipei FC U Craiova 1948. În locul său în funcţia de selecţioner al reprezentativei U21 a fost numit Florin Bratu.

În acest an, Federaţia Română de Fotbal a înfiinţat echipa naţională Under 20, la conducerea acesteia fiind instalat fostul portar Bogdan Lobonţ. Cea mai nouă reprezentativă a României a disputat şi primele sale partide, toate amicale, în care a înregistrat trei victorii (2-1 cu Portugalia, 2-1 cu Cehia şi 2-1 cu Polonia, toate acasă) şi trei înfrângeri (1-6 cu Anglia, 0-4 cu Germania şi 0-7 cu Italia, toate în deplasare).

Echipa naţională Under 19 a participat în 2021 la mini-turneul de calificare pentru EURO 2022. "Tricolorii" conduşi de Adrian Văsîi şi-au asigurat prezenţa la turul de elită, ultima rundă înaintea Campionatului European, după două victorii (1-0 cu Letonia şi 5-0 cu San Marino) şi o înfrângere (1-4 cu Turcia). Turul de elită va avea loc în primăvara anului 2022, România U19 aflându-se într-o grupă alături de Croaţia, Georgia şi Islanda.

În toamna acestui an, prima reprezentativă de fotbal feminin a României a început calificările pentru Cupa Mondială din 2023 găzduită de Australia şi Noua Zeelandă. În primele cinci partide disputate în Grupa G a preliminariilor, selecţionata condusă de Cristian Dulca a înregistrat trei victorii (2-0 cu Croaţia, 3-0 cu Lituania şi 3-0 cu Republica Moldova, toate acasă) şi două înfrângeri (0-2 cu Elveţia, în deplasare, şi 0-5 cu Italia, acasă). În prezent, România ocupă locul 3 în clasamentul grupei, cu 9 puncte, după Elveţia (18 puncte) şi Italia (15 puncte).

Echipa naţională de futsal a României a ratat calificarea la turneul final al Campionatului European găzduit de Olanda în 2022. Selecţionata antrenată de Robert Lupu a încheiat preliminariile pe locul 3 în Grupa a 4-a, cu 6 puncte. România a înregistrat în preliminarii o singură victorie (9-1 cu Macedonia de Nord acasă), trei egaluri (2-2 cu Serbia acasă, 2-2 cu Macedonia de Nord în deplasare şi 4-4 cu Serbia în deplasare) şi două înfrângeri (2-3 cu Bosnia-Herţegovina acasă şi 0-5 cu Bosnia-Herţegovina în deplasare).

La nivel de cluburi, în 2021 titlul de campioană în Liga I a fost câştigat pentru a patra oară consecutiv de CFR Cluj. Totodată, acesta a fost primul titlu de campion din cariera antrenorului Edward Iordănescu. CFR şi-a trecut în palmares al şaptelea titlu după cele din sezoanele 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. Gruparea ardeleană a încheiat sezonul cu 54 de puncte, urmată pe locul 2 de FCSB, cu 45 şi Universitatea Craiova, cu 41. La final au retrogradat în Liga a II-a echipele CSM Poli Iaşi, Astra Giurgiu şi FC Hermannstadt, totodată promovând formaţiile FC U Craiova 1948, FC Rapid şi CS Mioveni.

Cupa României a fost câştigată în anul 2021 de Universitatea Craiova după ce a învins-o în finală pe Astra Giurgiu cu scorul de 3-2 (1-1, 1-1), după prelungiri.

În competiţiile europene, ediţia 2021-2022, echipele româneşti au înregistrat eşecuri în linie în tururile preliminare, cu excepţia campioanei CFR Cluj care a reuşit în cele din urmă să se califice în grupele nou înfiinţatei competiţii Europa Conference League. CFR Cluj a început parcursul european în Liga Campionilor, acolo unde în turul 1 preliminar a trecut de formaţia bosniacă Borac Banja Luka (3-1 şi 1-2), în turul 2 de Lincoln Red Imps FC din Gibraltar (2-1 şi 2-0), fiind eliminată în turul 3 de Young Boys Berna (1-1 şi 1-3). Campioana a continuat în Europa League, acolo unde în play-off a fost eliminată de Steaua Roşie Belgrad (0-4 şi 1-2). Calificată direct în Conference League, formaţia CFR Cluj a încheiat Grupa D pe ultimul loc al clasamentului, cu 4 puncte, fiind devansată de AZ Alkmaar, cu 14 puncte, Randers, cu 7 puncte şi Jablonec.

În Europa Conference League România a mai fost reprezentată de FCSB, Universitatea Craiova şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Toate trei au fost eliminate în turul al doilea preliminar, după primele meciuri: FCSB de Şahtior Karaganda, din Kazahstan (1-0 şi 0-1, 3-5 la loviturile de departajare), Universitatea Craiova de echipa albaneză KF Laci (0-1 şi 0-0), iar Sepsi OSK Sfântu Gheorghe de Spartak Trnava, din Slovacia (0-0 şi 0-0, 3-4 la loviturile de departajare).

