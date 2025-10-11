Atac la Ianis Hagi după golul cu Moldova: „Când joci la Alanyaspor, nu poți fi fotbalist!”

Ianis Hagi (26 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători ai României în amicalul câștigat cu Moldova (2-1), meci în care a și marcat, însă prestația sa nu l-a convins pe Radu Banciu, care l-a criticat dur pe mijlocașul ofensiv.

După patru luni de pauză, fiul „Regelui” a semnat în septembrie cu Alanyaspor, echipă pentru care a înscris recent în campionat. Evoluțiile bune l-au readus în atenția lui Mircea Lucescu, care l-a convocat pentru meciurile cu Moldova și Austria.

Banciu: „A dat gol, dar cu Moldova...”

Deși Ianis Hagi a fost căpitanul „tricolorilor” și a punctat în minutul 44, din pasa lui Olimpiu Moruțan, Radu Banciu a minimalizat reușita acestuia.

„A dat gol, dar a dat cu Moldova. El joacă la Alanyaspor. Când joci la Alanyaspor, nu poți fi fotbalist. Dacă ai fi fost fotbalist, jucai măcar la Club Brugge”, a spus ironic „Consulul” la emisiunea iAM Banciu.

Ianis Hagi a trecut prin Belgia: o experiență de uitat

Interesant este că formația amintită de Banciu, Club Brugge, este cea mai titrată echipă a Belgiei în ultimul deceniu. Iar Ianis Hagi a evoluat chiar în prima ligă belgiană, la Genk, însă experiența sa nu a fost una reușită.

Transferat în 2019 pentru 4,7 milioane de euro, după perioada excelentă de la Viitorul, Hagi a înscris doar 3 goluri în 19 meciuri și a fost vândut un an mai târziu la Rangers, în schimbul a 3,5 milioane de euro.

Ads