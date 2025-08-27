Mircea Lucescu i-a propus lui Ianis Hagi o echipă din Superliga! "Trei luni și apoi pleci în Italia"

Deși părea că va da curs unei oferte din Turcia, Ianis Hagi este în continuare pe bară și viitorul său este incert.

Mircea Lucescu crede că Ianis Hagi ar trebui să joace trei luni la Rapid, apoi să meargă în Serie A la Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Șucu.

”Și la Ianis rămâne o soluție, pe care domnul Șucu i-a propus-o la sugestia mea, să vină pentru trei luni la Rapid să joace, apoi să se mute la Genoa”, a declarat Mircea Lucescu, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

Fotbalistul de 26 de ani este liber de contract de două luni, de când a plecat de la Rangers. El a negociat cu Legia Varșovia și Fatih Karagümrük, echipă nou promovată din Turcia, dar nu s-a înțeles cu niciuna dintre acestea.

„Problema cu Ianis Hagi e una complexă. Chiar nu știu ce își dorește de la cariera lui. Ceva nu e OK. Nu înțeleg cum poți fi selectiv când performanțele tale sportive nu sunt la cel mai înalt nivel. Dacă nu ești mulțumit de oferte, ajungi să revii în România la 1 septembrie.

Crezi că cei de la PSV nu au avut și un ochi pentru Hagi, în timp ce îl monitorizau pe Dennis Man? PSV a făcut o comparație, eu așa mă gândesc. În momentul în care un român care joacă pe o poziție similară cu a ta se transferă pe 8 milioane de euro și tu nu ai echipă, ceva e în neregulă.

Ianis Hagi ar trebui să-și regândească strategia, cât mai are timp. Dacă ai trecut de septembrie și tot nu ai club, când mai joci, în noiembrie?!”, a declarat Raúl Rusescu, la GSP Live.

