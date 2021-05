Ianis Hagi poate deveni cel mai scump fotbalist roman din istorie. Clauza incredibila pe care o are la Rangers. Un prieten al familiei Hagi a spus totul

Fotbalistul roman poate pleca in vara de la echipa din Scotia, dar clauza de reziliere a contractului poate fi o piedica in calea viitorului transfer.Fost coleg de generatie cu Gica Hagi si prieten bun cu patronul de la FC Viitorul , Ilie Dumitrescu a lamurit totul legat de situatia lui Ianis Hagi."El are clauza foarte mare, nu ceea ce se vehiculeaza in presa. Are peste 20 de milioane de euro clauza", a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.Ianis Hagi a iesit campion cu Scotia cu Rangers, romanul fiind cel mai bun pasator din campionat