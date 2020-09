Ianis Hagi, indragostit pana peste cap de o tanara din Constanta

Romanului ii merge de minune si in viata personala.Ianis Hagi traieste o poveste de dragoste de aproape un an si jumatate cu o tanara frumoasa din Constanta, conform unor surse Ziare.com. Constanteanca este de origina aromana ca si fotbalistul. Cei doi se inteleg perfect, dar, deocamdata, tanara nu s-a mutat in Scotia.Ea este studenta in Romania si asteapta sa-si termine studiile pentru a-l urma pe Ianis Hagi in strainatate."Fac o pereche perfecta. Ianis este un baiat foarte educat, inteligent, se comporta minunat cu ea. Si fata este desteapta, inca este studenta, dar se inteleg foarte bine", a spus un apropiat al celor doi, pentru Ziare.com.Ianis Hagi a trait in trecut o poveste de dragoste cu nepoata lui Silviu Lung, Cristina, insa drumurile lor s-au despartit dupa putin timp de la inceputul relatiei.