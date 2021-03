VIDEO Ianis Hagi, pregatit pentru razboiul din preliminariile Mondialului de fotbal. "Trebuie sa reprezinti tara cum trebuie. Sper sa castigam"

"E clar ca pentru a avea succes, trebuie sa ai niste rezultate pozitive. E greu la inceput, asa cum a fost si la tineret, dar dupa 3-4 rezultate pozitive, usor-usor am inceput sa ne aratam calitatile si am inflorit ca fotbalisti si ca echipa, si de la meci la meci a fost mai bine.Sper ca meciurile astea trei pe care le avem sa fie foarte bune, sa ne ajute sa avem o campanie foarte buna. Cred ca toata lumea asteapta, si noi ne dorim, sa fim la Mondiale. Dorinta fanilor si a noastra ne face sa credem ca putem foarte multe. Cred insa ca micile detalii sunt cu tine uneori, alteori sunt impotriva ta", a declarat Hagi, intr-un interviu publicat pe site-ul oficial al FRF El spune ca e normal ca la echipa nationala sa existe o presiune din partea suporterilor in ceea ce priveste calificarea la Cupa Mondiala: "La echipa nationala e normal sa fie presiune din partea suporterilor si din partea unei natiuni intregi.Sursa video: Youtube / Echipa nationalaCand vii la echipa nationala trebuie sa fii constient de asta, ca trebuie sa castigi, sa reprezinti tara cum trebuie. Toate emotiile astea daca le pui pe teren pot face ca rezultatele sa apara si eu cred ca vor aparea foarte curand. Suntem tineri, venim cu un suflu nou si sper sa crestem de la selectie la selectie".Referitor la echipa sa de club, Ianis Hagi a afirmat ca s-a adaptat destul de bine in Scotia si ca isi doreste mai multe trofee cu Rangers."Castigarea titlului in Scotia era un obiectiv pe care mi-l doream si imi doresc in continuare asta, pentru ca mi-a placut senzatia pe care am trait-o. Urmatorul trofeu este cel mai important pentru mine si incerc sa il castig. Fizic clar ma simt mult mai bine, campionatul fiind mult mai puternic a trebuit sa ma adaptez in Scotia, dar pana la urma este fotbal si fotbalul este foarte mult jucat cu mintea.Dupa parerea mea, stilul meu nu este sa ii dau pe toti la o parte, rolul meu este altul, de a crea in teren, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa devin fizic mai bun si sa ma adaptez la stilul respectiv. Cred ca pana acum am reusit destul de bine sa ma adaptez, dar intotdeauna este loc de mai bine si incerc sa devin mai bun", a mai spus internationalul roman.Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste, joi, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti, selectionata Macedoniei de Nord, intr-o partida contand pentru preliminariile CM 2022.Prima reprezentativa va disputa in luna martie alte doua partide din cadrul preliminariilor: la 28 martie cu Germania (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti) si in 31 martie cu Armenia (ora 19:00, in deplasare).Romania se mai afla in grupa cu Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje. Ultima Cupa Mondiala la care a participat Romania a fost cea din 1998, din Franta.CITESTE SI: