Romanul a fost titularizat de Steven Gerard si i-a rasplatit increderea acordata.Ianis Hagi a marcat un gol in victoria lui Rangers, la St. Johnstone, 3-0. Micul Hagi este la al doilea gol in acest sezon pentru formatia scotiana.Fotbalistul roman a jucat pana in minutul 82 cand a fost schimbat de Gerard,.Rangers este lider autoritar in Scotia, cu 53 de puncte, la mare distanta de rivalii de la Celtic.