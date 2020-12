VIDEO Ce zi de Craciun pentru Ianis Hagi. Romanul a inscris din nou un gol fabulos pentru Rangers

El 1-0 de Hagi. Gran asistencia de Roofe 😍 pic.twitter.com/7o6Yqsm3bD - Rangers Argentina 🇦🇷🐻 (@rangers_arg) December 26, 2020

Romanul a inscris din nou pentru Rangers in a doua zi de Craciun.Ianis Hagi a deschis scorul pentru formatia sa in partida cu Hibernian.Este al doilea gol pentru Ianis Hagi in ultima saptamana. Romanul a marcat pentru Rangers si in deplasarea de la St. Johnstone.Ianis Hagi a jucat pana in minutul 76, cand a fost inlocuit de Gerard.Rangers a batut cu 1-0 pe Hibernian si este lider autoritar in Scotia. Gica Hagi este in Scotia, unde a petrecut Craciunul cu Ianis si familia.CITESTE SI: