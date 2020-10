Ianis Hagi, inainte de Norvegia - Romania : "Suntem pe primul loc in grupa si vrem sa ramanem acolo. E o chestiune personala ce am discutat cu tatal meu dupa Islanda"

"Eu am invatat ca un meci dureaza 90 de minute, am inceput bine Liga Natiunilor, suntem pe primul loc si vrem sa ramanem acolo.Cred ca in Islanda toti ne-am dorit sa castigam, pur si simplu a fost un meci slab, cum in fotbal victoriile si infrangerile dureaza doar o zi, acum trebuie sa ne gandim doar la meciul de duminica.Eu am spus mereu ca intru in teren sa dau tot, sa fac diferenta ca si numar 10 si asa voi face in fiecare zi. Am reusit sa am experienta unui turneu final la echipa de tineret, sentimentul este incredibil, am venit cu aceeasi mentalitate si la seniori, doar cu gandul de a castiga si de a ajunge la turneu final, de Euro sau Mondial", a declarat Hagi.Intrebat ce a discutat cu tatal sau Gheorghe Hagi dupa meciul cu Islanda, Ianis a raspuns: "Asa cum toti discutam cu familia, iar cei mai mari cu sotiile, am discutat cu familia mea, dar asta este o chestiune personala si privata".El a mai spus ca plecarea in Scotia a fost un pas inainte, deoarece si-a gasit un club unde este apreciat si inteles.Partida Norvegia - Romania va avea loc duminica, de la ora 19.00., in prima grupa a Ligii B a Ligii Natiunilor. In aceeasi grupa va avea loc, duminica, si confruntarea Irlanda de Nord - Austria, de la ora 21.45.Dupa doua etape, Romania este lider in grupa, cu patru puncte. Pe locul doi este Austria, cu trei puncte, la egalitate cu a treia clasata, Norvegia. Ultima pozitie este ocupata de Irlanda de Nord, care are un punct.