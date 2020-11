Ianis Hagi: Mandru sa reprezint Romania si motivat sa dau tot ce am mai bun

"Fericit sa fiu din nou aici, mandru sa reprezint Romania si motivat sa dau tot ce am mai bun. Meciul cu Danemarca are o importanta uriasa pentru noi, ne dorim enorm sa ne calificam la Euro U21.Am mai fost la un turneu final cu nationala de tineret si am simtit acea energie unica a unei competitii importante. Suporterii nationalei merita sa se bucure din nou. Hai, Romania!", a scris el pe Facebook La 17 noiembrie, nationala Under 21 va intalni Danemarca, la Ploiesti, pe Stadionul Ilie Oana, in ultimul meci din preliminariile turneului final din 2021. Romania are nevoie de o victorie pentru a obtine calificarea la turneul final, in timp ce Danemarca si-a asigurat deja prezenta la competitia din Ungaria si Slovenia.