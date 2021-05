Ianis Hagi, inca un premiu la Rangers. Ce a mai castigat fotbalistul roman

Ianis Hagi a primit trofeul "Cel mai bun tanar fotbalist al lui Rangers", intr-o gala unde de cel mai bun jucator al scotienilor in acest sezon a fost ales portarul Allan McGregor.In plus, fotbalistul roman a fost declarat cel mai bun pasator din campionat , unde Rangers a dominat.Celelate premii de la Gala Rangers.Premiul John Greig, pentru jucatorii care intrupeaza cel mai bine spiritul lui Rangers: Steven DaviesCel mai frumos gol al anului: Kemar Roofe in victoria cu Standard Liege din Europa League, scor 2-0Premiul Sam English, pentru cel mai bun marcator: James TavernierCel mai bun jucator al anului de la Academie: Nathan Patterson