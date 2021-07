Ianis Hagi, un fenomen in Scotia! Romanul este printre cei mai bine platiti fotbalisti din campionat! Cat incaseaza saptamanal

Transferat in 2020 la Rangers, Ianis Hagi o duce bine de tot Marea Britanie.Fotbalistul roman a castigat titlul anul trecut in Scotia, fiind cel mai bun pasator din campionat Britanicii au publicat salariile jucatorilor lui Rangers, iar Hagi are al patrulea contract ca valoare din lotul echipei lui Gerard.Jucatorul roman castiga 25 000 de euro pe saptamana in Scotia. Ianis Hagi se pregateste de un sezon mare. Inaintea inceperii campionatului, Rangers va juca un amical de lux cu Real Madrid