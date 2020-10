Ianis Hagi: Simt ca nu asta e fata echipei nationale. Suntem la inceput de drum si n-am reusit sa aplicam ce ni se transmite de pe margine

"Este un rezultat la care nu ne-am asteptat, dezamagirea este mare, dar simt ca nu asta este fata echipei nationale. Am prins din nou o zi mai putin buna si nu avem decat sa ne uitam la urmatorul meci, suntem jucatori de echipa nationala si daca stam sa ne plangem dupa fiecare meci....Urmeaza meciul cu Austria si trebuie sa-l castigam. Jucam acasa.. Noi suntem si la inceput de drum cu noul selectioner si probabil ca inca n-am reusit sa aplicam pe teren ce ni se transmite de pe margine. Supararea este mare si sa nu zic vreo prostie la suparare. Probabil infrangerile astea ne vor face mai buni si vom invata din greselile din meciurile acestea", a spus Hagi la Pro X.El a mentionat ca nationala nu a jucat bine "colectiv", insa are jucatori care pot sa faca diferenta. "Fotbalul este un sport colectiv si jucatori fac diferenta. Noi colectiv nu am jucat bine. Individual... cand colectiv nu joci bine individual nu poti sa dai randament. Imi mentin parerea ca avem jucatori de calitate care pot sa faca diferenta".Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, duminica seara, scor 4-0 (2-0), pe stadionul Ullevaal din Oslo, de selectionata Norvegiei, intr-un meci din prima grupa a Ligii B din cadrul Ligii Natiunilor.Au marcat Haaland '13, '64, '74 si Sorloth '39.