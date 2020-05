Presiuni pentru ca Ianis Hagi sa nu mai fie chemat la nationala: Dezvaluirile unui fost selectioner

Ziare.

Daniel Isaila sustine ca presiunile au venit din partea unor presedinti de cluburi din Liga 1 "E un jucator extrem de talentat, fantastic. Imi aduc aminte ca eram extrem de criticat ca il selectionam cand nu juca la Fiorentina . Diferiti presedinti de cluburi imi tot trimiteau mesaje... Am avut o presiune fantastica. Si uite ca nu m-am inselat. E un jucator care in orice moment iti poate decide singur un joc.Jucatorii ca el sunt rari si trebuie sustinuti, trebuie incurajati. Eu cred foarte mult in el, trebuie sa isi gaseasca un mediu propice... cred ca l-a gasit acum. Se simte foarte bine acolo, a demonstrat la Glasgow Rangers", a declarat Daniel Isaila pentru Telekom Sport Pentru echipa nationala de tineret, Ianis Hagi a jucat 13 meciuri si a marcat 4 goluri In schimb, pentru nationala mare a jucat 10 meciuri fara sa inscrie vreun gol deocamdata.C.S.