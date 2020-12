Vedeta Macedoniei de Nord, in exclusivitate pentru Ziare.com: Ianis Hagi este unul dintre cei mai buni din Europa. El si Puscas, cei mai periculosi

Germania este favorita pentru locul 1 din grupa, iar nationala lui Radoi se va bate cu Islanda si Macedonia de Nord pentru locul 2, care duce la baraj.Primul meci il vom avea in martie, la Bucuresti, contra Macedoniei de Nord, echipa care este calificata la Campionatul European de Fotbal din 2021, turneu care se va desfasura si la Bucuresti.Ziare.com a stat de vorba cu vedeta Macedoniei de Nord, atacantul lui Udinese , Ilija Nestorovski.Atacantul este unul dintre cei mai importanti jucatori ai nationalei sale, joaca de patru ani in Italia, la Palermo si Udinese."Grupa este interesanta, unde favorita absoluta este Germania, iar celelalte nationale se vor lupta pentru locul doi, care duce la barajul pentru Mondial", a spus in exclusivitate pentru Ziare.com, Nestorovski.Atacantul Macedoniei cunoaste bine nationala lui Radoi.pentru Ziare.com.Nestorovski stie care sunt punctele forte ale Romaniei."Pentru mine, cei mai periculosi jucatori sunt Puscas si Hagi.Eu stiu ca Ianis Hagi este unul dintre cei mai buni tineri jucatori din Europa", a declarat Nestorovski in exclusivitate, pentru Ziare.com.25 martie 2021ora 21:45 - ROMANIA - Macedonia de Nord, Germania - Islanda, Liechtenstein - Armenia28 martie 2021ora 19:00 - Armenia - Islandaora 21:45 - ROMANIA - Germania, Macedonia de Nord - Liechtenstein31 martie 2021ora 19:00 - Armenia - ROMANIAora 21:45 - Germania - Macedonia de Nord, Liechtenstein - Islanda2 septembrie 2021ora 21:45 - Islanda - ROMANIA, Liechtenstein - Germania, Macedonia de Nord - Armenia5 septembrie 2021ora 19:00 - Islanda - Macedonia de Nordora 21:45 - ROMANIA - Liechtenstein, Germania - Armenia8 septembrie 2021ora 19:00 - Armenia - Liechtensteinora 21:45 - Macedonia de Nord - ROMANIA, Islanda - Germania8 octombrie 2021ora 21:45 - Germania - ROMANIA, Islanda - Armenia, Liechtenstein - Macedonia de Nord11 octombrie 2021ora 21:45 - ROMANIA - Armenia, Islanda - Liechtenstein, Macedonia de Nord - Germania11 noiembrie 2021ora 19:00 - Armenia - Macedonia de Nordora 21:45 - ROMANIA - Islanda, Germania - Liechtenstein14 noiembrie 2021ora 19:00 - Liechtenstein - ROMANIA, Armenia - Germania, Macedonia de Nord - IslandaCastigatoarele celor 10 grupe se vor califica la Campionatul Mondial din 2022, iar ocupantele locurilor doi vor intra din fiecare grupa, alaturi de cele mai bune 2 castigatoare de grupe din Nations League care nu se afla pe primele doua pozitii in preliminarii.Echipele nationale vor evolua intr-o serie de doua baraje pentru a stabili ultimele 3 tari europene calificate.CITESTE SI: