Stanciu a ratat un penalty, dar a si pasat decisiv la meciul Slavia - Leverkusen, scor 1-0. Ianis Hagi, titular la Rangers

Stanciu, care a intrat pe teren in minutul 61 la gazde, a ratat o lovitura de la 11 metri in minutul 65. Romanul a pasat insa decisiv la golul lui Olayinka, in minutul 80.Tot joi, Glasgow Rangers, cu Ianis Hagi pe teren pana in minutul 69, a invins cu 1-0 Lech Poznan.Rezultate din grupele Ligii Europa:Grupa B Arsenal Londra - Dundalk 3-0Au marcat: Nketiah '42, Willock '44, Pepe '46Molde - Rapid Viena 1-0A marcat: Omoijuanfo '66Grupa COGC Nice - Hapoel Beer Sheva 1-0A marcat: Gouiri '23Slavia Praga - Bayer Leverkusen 1-0A marcat: Olayinka '80In minutul 65, Nicolae Stanciu (Slavia) a ratat un penalti. Oaspetii au jucat in inferioritate numerica din minutul 22, cand a fost eliminat Bellarabi.Grupa D Standard Liege 3-0Au marcat: Pizzi '49 (penalti), '76, Waldschmidt '66 (penalti)Glasgow Rangers - Lech Poznan 1-0A marcat: Morelos '68Grupa EGranada - PAOK Salonic 0-0Omonia Nicosia - PSV Eindhoven 1-2Au marcat: Gomez '29 / Malen '40, '90+2Grupa F AZ Alkmaar - Rijeka 4-1Au marcat: Koopmeiners '6 (penalti), Gudmundsson '20, '60, Karlsson '51 / Kulenovic '72Real Sociedad - Napoli 0-1A marcat: Politano '56In minutul 90+3, de la Napoli a fost eliminat Osimhen.