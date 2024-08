Sfat pentru Ianis Hagi: ”E ca în dragoste, când o femeie nu te vrea...”

Ianis Hagi nu mai e dorit la Glasgow Rangers, unde a fost trimis la echipa a doua a clubului, iar antrenoru Philippe Clement a lăsat de înțeles că decizia a fost luată de șefii echipei scoțiene, nu de el.

După meciul UTA - Farul 1-1, Gică Hagi a răbufnit și a comentat în termeni duri decizia celor de la Rangers, subliniind că Ianis nu va reveni în campionatul României, unde e dorit la Rapid.

„Ianis nu vine în primul rând, rămâne afară. El are contract cu Rangers. Apoi, ce i se întâmplă lui la Rangers e o poveste. O poveste urâtă. N-am vrut să vorbesc, dar atât spun. Le transmit și celor de acolo, e o poveste urâtă. Un jucător care a fost cel mai bun tânăr al lor, s-a accidentat acolo, s-a dus să joace și s-a întors. Iar acum se antrenează singur.

Sau cu cine se antrenează. Dacă în Vest se întâmplă asta, ce pretenții să mai avem la noi, în România? Dacă acolo, la nivelul cel mai mare se întâmplă așa ceva, scuzați-mă. Ce pot să înțeleg eu, care am jucat fotbal la nivelul cel mai mare? Am zis să tac. Ianis nu vine în România, rămâne acolo. El a dovedit că poate acolo. A fost cel mai bun tânăr de la Rangers. Am auzit multe, am observat câte se scriu.

Ianis a ieșit cel mai un jucător tânăr de la Rangers. Când a fost Ianis la Rangers, Rangers a câștigat campionatul. Când nu a mai fost, nu a mai câștigat campionatul. Dacă și cu un jucător care vine și câștigă campionatul după nu știu câți ani, apoi se accidentează pentru Rangers, jucând acolo, facem așa... Unde am ajuns?! Ce e în fotbalul ăsta? Unde s-a ajuns?! Prea departe”, a spus Gică Hagi.

Situția complicată a lui Ianis Hagi a fost comentată și de fostul internațional Dănuț Lupu.

„Gică Hagi a spus şi el ce a spus fiindcă Ianis e fiul lui. Nu-i pot dau eu sfaturi lui Gică. Dar i-aş da un sfat lui Ianis: să joace. Să meargă undeva unde să joace. Şi Gică ştie asta foarte bine. Ca să fii băgat în seamă, să fii convocat la echipa naţională, trebuie să joci.

Situaţia lui Ianis e ca în dragoste: când o femeie nu te vrea, nu se poate iubire cu sila! Atunci, dacă Rangers nu-l vrea, să meargă la o echipă unde poate să joace. E tânăr, nu se gândeşte el la bani, vrea doar să evolueze constant. Eu l-aş lua la Farul!

Discuţia cu un posibil transfer la Rapid a fost doar așa… era greu de crezut. Pentru Dan Şucu ar fi fost o lovitură de imagine”, a spus Dănuţ Lupu pentru Sportpesurse.ro.

