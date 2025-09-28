Șocați de pretențiile lui Ianis Hagi: ”N-a mai fost văzut”

Ianis Hagi a semnat recent un contract cu echipa turcă Alanyaspor, deși s-a aflat în negocieri avansate cu polonezii de la Legia Varșovia, formația antrenată de Edi Iordănescu.

Michal Zewlakow, director sportiv la Legia Varșovia, a dezvăluit că Ianis Hagi a avut pretenții financiare exagerate, în contextul în care presa din Polonia anunțase că românul a vrut un milion de euro la semnătură și un salariu de 800.000 de euro pe an.

”Antrenorul a spus că Ianis Hagi este un jucător excelent, dar că a avut recent probleme și că a ratat pregătirea.

Dacă pretențiile financiare ale lui Hagi ar fi fost mai reduse, cred că ar fi fost la capacitate maximă în două luni și ne-ar fi ajutat. Totuși, a fost o diferență semnificativă între așteptările sale și posibilitățile noastre.

Și-ar fi dorit un contract cum la Legia probabil n-a mai fost văzut. Iar la acesta trebuie adăugate și costurile cu impresarul. A fost vorba de o sumă considerabilă”, a spus Michal Zewlakow.

