Șocați de pretențiile lui Ianis Hagi: ”N-a mai fost văzut”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 11:02
1006 citiri
Ianis Hagi FOTO X Ianis Hagi

Ianis Hagi a semnat recent un contract cu echipa turcă Alanyaspor, deși s-a aflat în negocieri avansate cu polonezii de la Legia Varșovia, formația antrenată de Edi Iordănescu.

Michal Zewlakow, director sportiv la Legia Varșovia, a dezvăluit că Ianis Hagi a avut pretenții financiare exagerate, în contextul în care presa din Polonia anunțase că românul a vrut un milion de euro la semnătură și un salariu de 800.000 de euro pe an.

”Antrenorul a spus că Ianis Hagi este un jucător excelent, dar că a avut recent probleme și că a ratat pregătirea.

Dacă pretențiile financiare ale lui Hagi ar fi fost mai reduse, cred că ar fi fost la capacitate maximă în două luni și ne-ar fi ajutat. Totuși, a fost o diferență semnificativă între așteptările sale și posibilitățile noastre.

Și-ar fi dorit un contract cum la Legia probabil n-a mai fost văzut. Iar la acesta trebuie adăugate și costurile cu impresarul. A fost vorba de o sumă considerabilă”, a spus Michal Zewlakow.

#Ianis Hagi, #Legia Varsovia, #pretentie, #bani , #stiri Ianis Hagi
