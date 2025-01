Soția lui Ianis Hagi a reacționat imediat după golul de excepție al românului din marele derby al Scoției

Internaţionalul român Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers în ''Old Firm'', derby-ul de tradiţie al fotbalului scoţian, câştigat cu scorul de 3-0 în faţa campioanei Celtic, joi seara, pe Ibrox Park, în etapa a 21-a din Premiership.

Hagi a deschis scorul cu un şut din afara careului (7), celelalte goluri fiind marcate de olandezul Robin Propper (66) şi de brazilianul Danilo (81).

Ianis Hagi, cel mai bun jucător de pe teren, a fost înlocuit în minutul 90+5, acesta fiind primul său gol marcat în acest sezon, în 9 partide jucate. Celtic este lider detaşat, cu 50 de puncte (19 jocuri), urmată de Rangers, 39 p (19 j), Aberdeen, 34 p (20 j), etc.

Reușita de excepție a lui Ianis Hagi a fost urmărită din tribune de tatăl internaționalului român, Gică Hagi, dar și de soția Elena.

„You will always hear us roaring (n.r. Ne vei auzi mereu cântând)”, a fost mesajul postat de Elena Hagi pe rețelele sociale, cu imagini din stadion.

