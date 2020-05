Aducerea lui Ianis Hagi la Rangers, aspru criticata de o fosta legenda a clubului: "Prea multi bani pentru el"

Ziare.

Vorbim despre Kenny Miller, campion in Scotia de 3 ori cu Glasgow Rangers in anii trecuti, care considera acum ca Hagi a aratat mult prea putin in cele 12 jocuri bifate la Rangers, pentru a merita aceasta suma destul de mare platita."Consider ca sunt prea multi bani dati acum pentru un jucator pe care nu am putut sa il vedem atat de mult la treaba. Dar, trebuie sa spunem ca antrenorii si directorul sportiv cu siguranta ca l-au vazut mereu la joc, la antrenamente si si-au putut forma o parere.Marele avantaj pe care Ianis il are este categoric varsta. El are clar un potential urias de crestere. Daca va juca meci de meci la nivel inalt, clubul va putea face un profit cu el mai incolo. Eu raman insa la parerea ca sunt totusi prea multi bani aruncati pentru cateva luni la Glasgow", a fost parerea lui Miller pentru cotidianul Scottish Sun Hagi a semnat zilele trecute un contract pe o durata de 3 ani cu Rangers.In aceste 12 meciuri bifate pana acum la Rangers, amintite mai sus si de Miller, el a bifat 3 goluri si doua pase de gol.Miller a castigat 3 titluri cu Rangers, in 2009, 2010 si 2011, dar si unul cu Celtic in 2007.Vezi si:D.A.