Ce spune Ianis Hagi dupa transferul la Rangers

"Sunt extrem de fericit si mandru sa fac parte din familia Glasgow Rangers si sa joc in culorile unui club atat de mare. Abia astept sa ma intalnesc cu baietii, sa joc din nou pe Ibrox si sa petrec momente frumoase alaturi de fanii nostri fantastici. De asemenea, vreau sa multumesc clubului Genk si suporterilor pentru ajutorul si afectiunea pe care mi-au aratat-o", a scris Hagi in limba engleza intr-un mesaj postat pe contul personal de Instagram.Pe site-ul oficial al clubului scotian, fiul lui Gheorghe Hagi a mentionat ca in ultima perioada a avut oferte de la mai multe echipe, insa prioritatea sa a fost intotdeauna Rangers."Sunt nerabdator sa revin alaturi de echipa si sa imbrac din nou acest faimos tricou. A existat interes pentru mine si din partea altor cluburi , dar prioritatea mea a fost intotdeauna sa revin la Glasgow si sa joc pentru Rangers. Mi-a facut o deosebita placere sa evoluez sub forma de imprumut pana acum si de abia astept sa joc din nou in fata fanilor nostri. Dar pentru moment imi doresc ca toti suporterii si familiile lor sa fie ramana sanatosi si in siguranta", a precizat fotbalistul.Ianis Hagi, in varsta de 21 de ani, a fost cedat in ianuarie de Genk la Rangers sub forma de imprumut, cu optiune de cumparare, iar transferul sau definitiv a fost evaluat de cotidianul The Sun la 5 milioane de euro.Fiul lui Gheorghe Hagi a marcat 3 goluri in 12 aparitii pentru Rangers, inclusiv o dubla in meciul cu Sporting Braga din saisprezecimile de finala ale Europa League, castigat cu 3-2, dupa o revenire de la 0-2.Mijlocas ofensiv are 10 selectii la echipa nationala de seniori si a impresionat la Campionatul European Under-21 de anul trecut, ajungand pana in semifinale cu selectionata Romaniei, care a obtinut calificarea la JO 2020.El si-a inceput cariera la FC Viitorul , echipa patronata si antrenata de tatal sau, Gheorghe Hagi, in 2016 a plecat la Fiorentina , revenind la Viitorul in 2018, cu care a cucerit Cupa Romaniei in sezonul trecut. In vara anului 2019 s-a transferat la Genk, unde a jucat 19 partide, dintre care cinci in grupele Ligii Campionilor.