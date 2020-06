Conducerea lui Rangers dezvaluie cine a platit, de fapt, transferul lui Ianis Hagi

Ziare.

Potrivit directorului Stewart Robertson, transferul lui Ianis a fost platit din banii suporterilor."Suntem incantati ca am reusit sa-l transferam definitiv pe Ianis. S-a putut vedea in putinele luni in care a fost aici ca va fi un mare plus pentru echipa. A fost mult de munca, dar nu ne-am oprit in timpul pandemiei, ci am lucrat mai mult ca oricand.Suntem foarte constienti de sprijinul fantastic pe care l-am avut in ceea ce priveste vanzarea biletelor pana acum. A fost incredibil avand in vedere tot ce a urmat. Acest lucru ne-a permis sa realizam transferul lui Ianis si ne va permite sa facem si alte oferte si sa mergem mai departe", a afimat Stewart Robertson pentru Rangers TV.In urma cu doua zile, directorul sportiv Ross Wilson a afirmat ca suma de transfer a fost mai mica decat cea stabilita initial, de 5 milioane de euro.Astfel, profitand de faptul ca Ianis a insistat sa ramana la Rangers, suma platita a fost de aproape 3.5 milioane de euro.Ianis a fost imprumutat la Rangers in luna ianuarie de la Genk.El a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive pentru gruparea de pe Ibrox.C.S.