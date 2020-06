Conducerea lui Rangers face dezvaluiri despre transferul lui Ianis Hagi: Suma reala platita

Ziare.

Directorul sportiv Ross Wilson a afirmat ca suma de transfer a fost mai mica decat cea stabilita initial, de 5 milioane de euro.Astfel, profitand de faptul ca Ianis a insistat sa ramana la Rangers, suma platita a fost de aproape 3.5 milioane de euro."Cu siguranta lumea s-a schimbat enorm intre ianuarie si finalul sezonului. Trebuie sa le fim recunoscatori celor de la Genk deoarece au fost destul de fericiti sa se aseze la masa negocierilor si am avut o discutie despre felul in care putem face aceasta afacere intr-o maniera diferita decat cea stabilita in ianuare.A fost flexibil, dar pentru tanarul Ianis a fost ceva ce si-a dorit cu adevarat sa faca si asta a ajutat, iar Genk erau constienti ca Ianis vrea sa devina jucatorul lui Rangers. Steven si-a dorit cu adevarat sa-l aiba aici asa ca am reusit sa rezolvam totul", a spus Ross Wilson pentru Daily Record Ianis a fost imprumutat la Rangers in luna ianuarie de la Genk.El a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive pentru gruparea de pe Ibrox.C.S.