Decizia luata de Glasgow Rangers in privinta lui Ianis Hagi

Ianis Hagi a venit in vara anului trecut la Genk, unde nu a reusit sa se impuna, si a fost imprumutat pana la finalul sezonului la Rangers, la care a avut evolutii bune. Echipa scotiana, antrenata de fostul mare jucator englez Steven Gerrard, vrea sa-l pastreze pe mijlocasul roman si este gata sa cheltuiasca pentru acest lucru.Genk a platit in jur de 4 milioane de euro pentru internationalul roman, iar Rangers ar trebui acum sa dea 5 milioane de euro. Cele doua cluburi negociaza in legatura cu modalitatile transferului, potrivit cotidianului citat.Cluburile din Scotia au votat luni incheierea sezonului din cauza pandemiei de COVID-19. Celtic Glasgow a fost declarata campioana, iar marea rivala Rangers a ocupat locul 2.Ianis Hagi a avut sapte aparitii in campionat si doua in Cupa Scotiei la Rangers, pentru care a evoluat si in trei meciuri din Europa League.