Dupa aducerea lui Ianis Hagi, Rangers mai face o mutare de top pe piata transferurilor

Scotienii au realizat un transfer important din Premier League pentru stagiunea urmatoare. Trupa lui Hagi l-a adus de la Leicester City, fosta campioana din EPL, pe fundasul Calvin Bassey, care a semnat un precontract cu FC Rangers.Site-ul oficial al lui Rangers a anuntat aceasta mutare. Nascut in Italia, Bassey are doar 20 de ani si din vara va semna un contract valabil pe 4 ani cu echipa in alb si albastru.Bassey poate evolua atat ca fundas central, cat si ca fundas lateral stanga.Este al doilea transfer perfectat de Rangers in aceasta vara dupa aducerea lui Hagi de la Genk.Steven Gerrard, fosta legenda a lui Liverpool, actual antrenor la Glasgow, puncta ca mai multe forte ale Europei s-au interesat de Bassey: "Au fost multe echipe interesate de Calvin, pentru noi e o mare bucurie ca l-am semnat. Ne vom putea bucura de serviciile unui tanar talentat", puncta Stevie G, in comunicatul amintit mai sus.In acest moment, Rangers e pe locul 2 in Scotia, la 13 puncte sub rivala Celtic, dar si cu un meci mai putin disputat.D.A.