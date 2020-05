Genk explica de ce a sters anuntul transferului lui Ianis Hagi de pe site-ul oficial

Ziare.

Reprezentantii clubului belgian au declarat pentru BBC ca "au actionat prematur" si ca transferul nu este inca finalizat.Din acest motiv, anuntul transferului a fost sters de pe site-ul oficial al belgienilor.In orice caz, partile negociaza in continuare transferul si sunt foarte aproape sa ajunga la un acord.Ianis a fost imprumutat de Genk la Glasgow Rangers pana in aceasta vara, iar optiunea de cumparare este de 5 milioane de euro.In perioada petrecuta in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Deocamdata nu este clar daca Rangers il cumpara pe Ianis pentru a-l pastra sau vrea sa-l vanda in Italia, la Lazio Roma C.S.