Giovani Becali anunta ca transferul lui Ianis Hagi a fost finalizat: "A ajuns la unul dintre cluburile importante ale Europei"

Ziare.

com

Potrivit spuselor lui Giovani Becali, clubul scotian a platit 5 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis de la Genk."Ianis a ajuns la unul dintre cluburile importante ale Europei. Rangers este un fel de Juventus al Scotiei. Am inteles ca s-a facut optiunea, ramane acolo si e extraordinar. Cel mai important este ca s-a facut uz de aceasta optiune ca el sa aiba linistea necesara pentru urmatorii ani.El a jucat bine spre foarte bine la Rangers, dar a facut-o totusi cu teama ca va ramane, nu va ramane, se va intoarce, nu se va intoarce. Acum are si linistea necesara sa-si continue cariera, sa joace linistit. Are si un contract bun acolo", a spus Giovani Becali la ProSport Live. Ianis a fost imprumutat din luna ianuarie la Glasgow Rangers de la Genk.In meciurile disputate pentru Rangers, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.In ultima perioada, numele lui Ianis a fost vehiculat si la echipe precum Lazio si FC Sevilla.C.S.