VIDEO Gol de pe alta planeta marcat de Ianis Hagi in Scotia

Goal!!! ⚽️

Rangers 1-0 St. Johnstone

Ianis Hagi gets the opener.



💙🇷🇴 pic.twitter.com/xvp56ob8AS- Rossco (@Rossco5055) February 3, 2021

Fotbalistul roman a deschis scorul pentru echipa in repriza a doua, impotriva lui St. Johnstone.Este al patrulea gol marcat de Ianis Hagi pentru Rangers. Fotbalistul are si 9 pase decisive.Ianis Hagi a fost schimbat in minutul 81 la meciului cu St. Johnstone, castigat de echipa sa cu 1-0.Rangers este in continuare pe primul loc in Scotia, la mare distanta de Celtic.CITESTE SI: