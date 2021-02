VIDEO Golul lui Ianis Hagi, din alta galaxie. "Multumesc, printule Ianis"

🎥 REACTION: Ianis Hagi spoke to @RangersTV after scoring the winning goal in tonight's victory. pic.twitter.com/hQTuO1eywW - Rangers Football Club (@RangersFC) February 3, 2021

Goal!!! ⚽️

Rangers 1-0 St. Johnstone

Ianis Hagi gets the opener.

💙🇷🇴 pic.twitter.com/xvp56ob8AS - Rossco (@Rossco5055) February 3, 2021

Fotbalistul roman a inscris cu stangul si a adus victoria echipei salei, Rangers, 1-0, cu St. Johnstone."Multumesc, printule Ianis", a comentat un suporter al romanului pe Twitter "A fost una dintre serile in care a trebuit sa fim rabdatori si sa incercam sa fortam primul gol si sa nu primim gol asa cum am facut tot sezonul, pentru ca cred ca avem un sezon chiar bun din punct de vedere defensiv.Asa cum am spus, in prima repriza ne-am creat sanse, puteam inscrie. Stiam ca ne trebuie putina magie, ne trebuie cativa jucatori care sa faca diferenta. Sunt fericit ca sutul meu a intrat.Cred in suturile mele, cu stangul sau cu dreptul, e una dintre calitatile mele. Oriunde sunt pe gazon incerc sa exploatez asta", a spus Ianis Hagi , dupa meci, citat de digisport.ro Rangers este pe primul loc, la mare diferenta de Celtic. Ianis Hagi a ajuns la al patrulea gol din campionat sezonul acesta.CITESTE SI: